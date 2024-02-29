Погода в Калининграде в первые выходные весны: подробный прогноз

В Калининграде во второй половине недели температурный максимум составит +13 градусов, дожди не ожидаются. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.
В четверг днём — +7−8, переменная облачность, ветер южный 3−4 м/с. В ночь на пятницу — +4−7.
В пятницу днём — +13, ясно, ветер юго-восточный 5−7 м/с. В ночь на субботу — +6−8.
В субботу днём — +11−12, облачно, ветер юго-восточный 4−6 м/с. В ночь на воскресенье — +6−9.
В воскресенье днём — +7−11, облачно, ветер юго-восточный 4−7 м/с. В ночь на понедельник — +3−7.