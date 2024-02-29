Автомобилистов НСО предупредили об ухудшении видимости на дорогах

В Новосибирской области водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах. Предупреждение об ухудшении погодных услових и видимости на трассах распространил региональный Центр организации дорожного движения.
Ведомство ссылается на прогноз Западно-Сибирского УГМС, согласно которому в 1 и 2 марта на территории области ожидаются снегопады и гололедица. Кроме того, прогнозируется повышение температурного фона до −6 градусов в ночное время и до −2 градусов днём.
«В связи с этим, рекомендуем водителям быть предельно внимательными на дорогах, так как в условиях плохой видимости возрастает риск возникновения ДТП. Кроме того, из-за перепада температуры возможна гололедица, а из-за обильного выпадения осадков и ветра — снежные заносы», — говорится в сообщении ЦОДД.
Автомобилистам настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
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