Автомобилистов НСО предупредили об ухудшении видимости на дорогах

Ведомство ссылается на прогноз Западно-Сибирского УГМС, согласно которому в 1 и 2 марта на территории области ожидаются снегопады и гололедица. Кроме того, прогнозируется повышение температурного фона до −6 градусов в ночное время и до −2 градусов днём.