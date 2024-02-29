Четыре объекта культурного наследия отреставрируют в ЦАО

В столице определили подрядчика, который отреставрирует четыре объекта культурного наследия в ЦАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«По итогам конкурса определен подрядчик, который отреставрирует четыре объекта культурного наследия в центре Москвы, в том числе одну из визитных карточек столицы — памятник Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади. Также специалисты приведут в порядок памятники Карлу Марксу на Театральной площади, Николаю Бауману на Елоховской площади и скульптурную композицию “Булыжник — оружие пролетариата” в парке Декабрьского восстания на улице 1905 года. Работы по сохранению объектов культурного наследия проведут в течение 600 дней после подписания контракта», — рассказал Владимир Ефимов.
Специалисты очистят произведения монументального искусства от загрязнений, следов строительных растворов и пятен краски, высолов и ржавчины. Затем каменные поверхности памятников укрепят, восполнят сколы и дефекты, запечатают трещины, воссоздадут утраченные элементы. После этого проведут гидрофобизацию и антисептирование объектов, чтобы предотвратить проникновение влаги в неполированные поверхности, а также развитие плесени, грибков и других микроорганизмов, разрушающих материалы.
Все работы пройдут под контролем Департамента культурного наследия города Москвы и в соответствии с согласованной документацией.
«При проведении конкурсов на реставрацию памятников культуры особое внимание город уделяет квалификации претендентов, наличию опыта выполнения аналогичных работ, а также лицензий на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия и других документов, подтверждающих необходимые компетенции», — отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
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