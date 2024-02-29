Четыре объекта культурного наследия отреставрируют в ЦАО

«По итогам конкурса определен подрядчик, который отреставрирует четыре объекта культурного наследия в центре Москвы, в том числе одну из визитных карточек столицы — памятник Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади. Также специалисты приведут в порядок памятники Карлу Марксу на Театральной площади, Николаю Бауману на Елоховской площади и скульптурную композицию “Булыжник — оружие пролетариата” в парке Декабрьского восстания на улице 1905 года. Работы по сохранению объектов культурного наследия проведут в течение 600 дней после подписания контракта», — рассказал Владимир Ефимов.