Известный спортсмен Михаил Синейко умер в Комсомольске

Долгие годы Михаил Степанович был сильнейшим бегуном на средние и длинные дистанции в городе и регионе. Не раз он побеждал на всероссийских и всесоюзных соревнованиях. Работал тренером, подготовил немало спортсменов высокого класса. С его участием на стадионе «Авангард» в Комсомольске построили легкоатлетический манеж. Возглавлял федерацию легкой атлетики города, которая была лучшей на Дальнем Востоке.