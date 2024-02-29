Известный спортсмен Михаил Синейко умер в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре умер ветеран спорта города, участник и победитель Всемирных игр ветеранов спорта Михаил Синейко. Его не стало утром 29 февраля. Ему было 83 года.
Долгие годы Михаил Степанович был сильнейшим бегуном на средние и длинные дистанции в городе и регионе. Не раз он побеждал на всероссийских и всесоюзных соревнованиях. Работал тренером, подготовил немало спортсменов высокого класса. С его участием на стадионе «Авангард» в Комсомольске построили легкоатлетический манеж. Возглавлял федерацию легкой атлетики города, которая была лучшей на Дальнем Востоке.
Спорт он не бросил и в солидном возрасте. В 2011 году принял участие в чемпионате России среди ветеранов, а потом побеждал на чемпионатах страны и мира.
Прощание пройдет 4 марта в 13:00 в ритуальном зале по адресу: улица Кирова, 54П.