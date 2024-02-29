Здравствуй, школа: день открытых дверей для первоклассников пройдет во Владивостоке

День открытых дверей для будущих первоклассников пройдет во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города. Познакомиться с учреждениями можно будет в единый день — 16 марта.
Мероприятие проводят в дальневосточной столице второй год подряд. Это хорошая возможность как для родителей и детей, так и для преподавательского состава познакомиться друг с другом. Также дошколята могут поближе познакомиться со школой, посетить учебные аудитории. В некоторых учреждениях можно будет посетить и столовую, чтобы лично оценить качество предоставляемого питания.
В пресс-службе мэрии еще раз напомнили, что прием заявлений для зачисления ребенка в школу начнется 1 апреля и продлится до 30 июня. Для детей, которые не проживают на закрепленной территории (по прописке) прием заявлений начнется с 6 июля.
Также в ведомстве уточнили, что в 2024 году за парты сядут более 6 тысяч ребят.