Здравствуй, школа: день открытых дверей для первоклассников пройдет во Владивостоке

Мероприятие проводят в дальневосточной столице второй год подряд. Это хорошая возможность как для родителей и детей, так и для преподавательского состава познакомиться друг с другом. Также дошколята могут поближе познакомиться со школой, посетить учебные аудитории. В некоторых учреждениях можно будет посетить и столовую, чтобы лично оценить качество предоставляемого питания.