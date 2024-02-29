Замминистра экологии Красноярского края Анна Муравьёва сообщила об отставке

«Завершился очень интересный, насыщенный и непростой этап в моей жизни, госслужба в министерстве экологии. Самое интересное, не хочется о работе, хочется о людях. Друзья, коллеги, спасибо огромное за совместную работу и профессионализм. Работа подарила мне знакомство с интересными, умными и сильными людьми. Всех обняла. И я не закрываю эту книгу, просто переворачиваю страничку».