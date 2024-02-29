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Замминистра экологии Красноярского края Анна Муравьёва сообщила об отставке

Заместитель министра экологии Красноярского края Анна Муравьёва, которая курировала сферу обращения с отходами, покидает свой пост.

Об этом она сегодня сообщила в своем Telegram-канале:

«Завершился очень интересный, насыщенный и непростой этап в моей жизни, госслужба в министерстве экологии. Самое интересное, не хочется о работе, хочется о людях. Друзья, коллеги, спасибо огромное за совместную работу и профессионализм. Работа подарила мне знакомство с интересными, умными и сильными людьми. Всех обняла. И я не закрываю эту книгу, просто переворачиваю страничку».

Анне Муравьёвой 44 года. С апреля 2021 года она являлась заместителем министра экологии и рационального природопользования Красноярского края — начальником отдела по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Отметим, на сайте правительства пока нет информации об освобождении Муравьёвой от занимаемой должности, как и о назначении нового замминистра экологии.