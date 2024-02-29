Хабаровские школьники и студенты проводили зиму

В скверах, благоустроенных по нацпроекту «Жилье и городская среда», местные жители любят проводить время. Там часто устраивают спортивные и развлекательные мероприятия. Недавно в хабаровском сквере в районе культурно-спортивного комплекса «Самбо-90» прошли зимние гуляния. Школьники и студенты участвовали в играх и соревнованиях.
Территорию сквера благоустроили в 2022 году. Общая площадь составила почти 18 тысяч квадратных метров. Ее поделили на четыре зоны: для прогулок, спокойного и активного отдыха, и для детей. Работы обошлись почти в 48 миллионов рублей, причем 45 миллионов рублей выделил федеральный бюджет.
— Сквер находится рядом с группой многоквартирных домов и культурно-спортивным комплексом. Он предназначен для кратковременного отдыха, прогулок всей семьей и является пешеходной зоной внутри микрорайона, — рассказала начальник управления минЖКХ Екатерина Пьянкова.
Жители Хабаровского края выбирают территории для благоустройства сами. Каждый год проводится Всероссийское онлайн-голосование. В муниципалитетах-победителях благоустроят набережные зоны, скверы, аллеи, зоны отдыха в парках, спортивные и детские площадки, а также прилегающие территории к памятным знакам.