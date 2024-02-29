Хабаровские школьники и студенты проводили зиму

Территорию сквера благоустроили в 2022 году. Общая площадь составила почти 18 тысяч квадратных метров. Ее поделили на четыре зоны: для прогулок, спокойного и активного отдыха, и для детей. Работы обошлись почти в 48 миллионов рублей, причем 45 миллионов рублей выделил федеральный бюджет.