Air Astana опровергла утечку своих данных китайским хакерам

Представители Air Astana провели тщательную проверку данных, включая анализ упомянутого в отчетах файла, который якобы содержал данные об утечке. Однако никаких фактов утечки конфиденциальной информации, связанной с работой авиакомпании, её сотрудниками или пассажирами, выявлено не было. Также утверждается, что информация, предоставленная ЦАРКА, не подтверждает наличие утечки, за исключением поверхностного упоминания авиакомпании в китайском документе.
В Air Astana подчеркнули значимость вопросов безопасности и конфиденциальности данных, упомянув о постоянном совершенствовании своих систем информационной безопасности.
Ранее по аналогичным причинам опровержение распространённой информации предоставил Единый накопительный пенсионный фонд, выдвинув аргументы, схожие с заявлениями Air Astana.
ЦАРКА ранее сообщил о предполагаемом доступе китайских хакеров к информации казахстанских телекоммуникационных операторов и других организаций в течение двух лет. Это заявление вызвало обсуждения в парламенте и предложения о создании в Казахстане независимого агентства кибербезопасности.