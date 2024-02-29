Air Astana опровергла утечку своих данных китайским хакерам

Представители Air Astana провели тщательную проверку данных, включая анализ упомянутого в отчетах файла, который якобы содержал данные об утечке. Однако никаких фактов утечки конфиденциальной информации, связанной с работой авиакомпании, её сотрудниками или пассажирами, выявлено не было. Также утверждается, что информация, предоставленная ЦАРКА, не подтверждает наличие утечки, за исключением поверхностного упоминания авиакомпании в китайском документе.