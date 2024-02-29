Набережную реки Каргалы благоустроят до конца года в Алматы

Кроме того, в рамках реализации программы «Бюджет народного участия» будет реализовано 40 новых проектов по обустройству пешеходно-прогулочных, парковых зон, строительству линий освещения, дорожной инфраструктуры. Среди них — сквер площадью 1,3 гектара в микрорайоне «Рахат», пешеходно-прогулочная зона на территории ЖК «Шугыла», четыре детские игровые площадки в микрорайонах «Каргалы» и «Тау Самалы». На 2024 год на эти цели выделено 2,5 млрд тенге.