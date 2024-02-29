Прокуратура вернула пенсионерке из Приморья похищенные мошенниками деньги

Прокуратура Первореченского района Владивостока через суд добилась возврата пенсионерке денег, похищенных у нее мошенниками. Отвечать финансами за действия аферистов придется тому, что предоставил им банковскую карточку для обналичивания средств, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на надзорное ведомство.
В январе 2023 года 78-летней пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и обманом убедил бабушку взять в кредит 350 тысяч рублей и перевести их на посторонний банковский счет.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с мужчины-владельца карты необоснованно полученного им обогащения. Суд, рассмотрев обстоятельства, иск удовлетворил.
Теперь денежные средства у помощника мошенников изымут судебные приставы в рамках исполнительного производства.
Пожилые люди в Приморье часто становятся жертвами телефонных аферистов. К примеру, в прошлом году пенсионерка продала две квартиры и дачу, а вырученные за них 14,6 миллионов рублей отдала мошенникам. Обычно при расследовании таких дел наказание получают не организаторы схем, а курьеры и такие вот допперы, которые, как правило, даже не знают тех, на кого работают. Во Владивостоке недавно отправили под суд курьеров, которые собрали с пенсионеров больше четырех миллионов рублей. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы.