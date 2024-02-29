ДВЖД к юбилею БАМа запустит в Хабаровском крае праздничные поезда

— В этом году празднование юбилея с начала строительства Байкало-Амурской магистрали пройдут масштабнее предыдущих памятных дат. Основные торжества пройдут в столице БАМа — Тынде и займут три дня с 6 по 8 июля. Первый день будет посвящен молодежи, второй — ветеранам, а третий — главное торжество с большим гала-концертом, конкурсами, выставкой. Также произойдет символическая стыковка эстафетных поездов с участием строителей магистрали, железнодорожников, руководства компании и органов власти. В Хабаровском крае запустят юбилейные поезда Комсомольск — Ванино и Комсомольск — Волочаевка с ветеранами и артистами, которые будут на каждой станции устраивать митинги, концерты и поздравлять всех с юбилеем БАМа, — отметили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.