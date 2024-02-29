ДВЖД к юбилею БАМа запустит в Хабаровском крае праздничные поезда

В этом году в России отметят 50-летие начала полномасштабного строительства Байкало-Амурской магистрали. Первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд отправился на прокладку железной дороги в апреле 1974 года. К этому событию руководством страны принято решение провести праздничный концерт и торжественный прием в Государственном Кремлевском дворце 23 апреля, об этом рассказал заместитель министра транспорта России Валентин Иванов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Полувековой юбилей БАМа — знаменательное событие для всей страны. Подготовка праздничных мероприятий ведется по плану. Первые медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали» уже вручены ветеранам стройки века, — отметил Валентин Иванов.
Также, по его словам, юбилей отметят выпуском полнометражного документального фильма «50 лет на службе Отечества» — он отражает многосторонний взгляд на историю и современность стройки века. Кроме того, в ближайшем будущем выйдет из печати подарочное книжное издание об истории магистрали, которое будет распространено среди ветеранов строительных и железнодорожных организаций, работников отрасли и вузов.
— В этом году празднование юбилея с начала строительства Байкало-Амурской магистрали пройдут масштабнее предыдущих памятных дат. Основные торжества пройдут в столице БАМа — Тынде и займут три дня с 6 по 8 июля. Первый день будет посвящен молодежи, второй — ветеранам, а третий — главное торжество с большим гала-концертом, конкурсами, выставкой. Также произойдет символическая стыковка эстафетных поездов с участием строителей магистрали, железнодорожников, руководства компании и органов власти. В Хабаровском крае запустят юбилейные поезда Комсомольск — Ванино и Комсомольск — Волочаевка с ветеранами и артистами, которые будут на каждой станции устраивать митинги, концерты и поздравлять всех с юбилеем БАМа, — отметили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.
Кроме того, планируется направить обращение в Россотрудничество и МИД России для проработки вопроса о приглашении на праздничные мероприятия делегаций стран — участниц строительства БАМа, которые после распада СССР стали независимыми государствами.