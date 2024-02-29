«Пятерочка» посчитала, сколько дальневосточники съедают острого ежегодно

В Мурманске и Санкт-Петербурге интерес к блюдам «погорячее» появляется только с наступлением холодов. Аналогичная ситуация в самой западной точке, Калининграде, и на другом конце страны — в Хабаровске. Эти города хоть и не вошли в рейтинг любителей острого, но показали самую заметную динамику спроса в осенне-зимний сезон. Здесь, в отличие от остальных регионов, интерес к острому во второй половине года растет в 6 раз.