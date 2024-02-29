В Ростове изготовили мороженое со вкусом раков

По словам одного из авторов идеи Владлены Бобровниковой, им хотелось разработать новый вкус, который бы ассоциировался с Ростовом.
По словам Федерико Абиса, на создание необычного вкуса у него ушла неделя. К 23 февраля уже был изготовлен килограмм лакомства.
Посол гостеприимства Ростовской области Анна Пивоварова рассказала, что вкусу очень удивилась: «Этот вкус точно запомнится ростовчанам и гостям нашего города». При этом винный и гастрономический эксперт Алексей Матвеенко отнесся к появлению такого мороженого скептически.
«Сложно представить, что оно будет пользоваться большим спросом. В отличие, например, от крафтового пива на раковых панцирях, придуманного ростовским пивоваром», — рассказал «Молоту» Алексей Матвеенко.