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В Ростове изготовили мороженое со вкусом раков

Ростовская область, 29 февраля 2024. DON24.RU. В Ростове появилось мороженое со вкусом донских раков, пишет газета «Молот». Изготовлением мороженого занялись в одной из джелатерий донской столицы.

По словам одного из авторов идеи Владлены Бобровниковой, им хотелось разработать новый вкус, который бы ассоциировался с Ростовом.

По словам Федерико Абиса, на создание необычного вкуса у него ушла неделя. К 23 февраля уже был изготовлен килограмм лакомства.

Посол гостеприимства Ростовской области Анна Пивоварова рассказала, что вкусу очень удивилась: «Этот вкус точно запомнится ростовчанам и гостям нашего города». При этом винный и гастрономический эксперт Алексей Матвеенко отнесся к появлению такого мороженого скептически.

«Сложно представить, что оно будет пользоваться большим спросом. В отличие, например, от крафтового пива на раковых панцирях, придуманного ростовским пивоваром», — рассказал «Молоту» Алексей Матвеенко.

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