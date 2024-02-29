Новый рекорд России по подледному фридайвингу установила спортсменка на Байкале

Спортсменка Мария Ольшевская погрузилась под лед Байкала без гидрокостюма на глубину 10-этажного здания. Это около 40 метров. Новый рекорд России по подледному фридайвингу был установлен 29 февраля. Соревнования на Байкале проводятся по правилам ассоциации фридайверов «Федерация фридайвинга».