Новый рекорд России по подледному фридайвингу установила спортсменка на Байкале

Спортсменка Мария Ольшевская погрузилась под лед Байкала без гидрокостюма на глубину 10-этажного здания. Это около 40 метров. Новый рекорд России по подледному фридайвингу был установлен 29 февраля. Соревнования на Байкале проводятся по правилам ассоциации фридайверов «Федерация фридайвинга».
Погружение заняло 1 минуту 20 секунд. Температура воды составила +2 градуса, а температура воздуха −20.
— Все прошло отлично. Байкал был приветлив, лед прозрачный, вода чистейшая, на глубине 40 метров все было отлично видно, — рассказывает Мария Ольшевская.
Рекорд спортсменки открыл фестиваль «Под лед Байкала», который проходит с 28 февраля по 4 марта на малом море, в пяти километрах от пролива Ольхонские ворота. Федерация фридайвинга проводит такое событие впервые в России.
Главная цель фестиваля — пропаганда здорового образа жизни и активного занятия спортом. В программе не только соревнования спортсменов, но и мероприятия для гостей.