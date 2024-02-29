В Иркутске дети участников СВО будут бесплатно посещать некоторые лагеря

В Иркутске дети участников СВО будут бесплатно посещать муниципальные лагеря дневного пребывания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
— Родителей освободят от платы за содержание детей в лагерях с дневным пребыванием, функционирующих на базе школ города, — говорят в администрации.
Получить меру поддержки смогут семьи участников СВО, зарегистрированные на территории города. Один из родителей должен подать заявление в образовательную организацию, в которой обучается ребенок.
Предусмотрено, что финансирование будет выделено из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Образование».