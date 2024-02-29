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В Иркутске дети участников СВО будут бесплатно посещать некоторые лагеря

Родителей освободят от платы за содержание детей в лагерях с дневным пребыванием, функционирующих на базе школ города.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутске дети участников СВО будут бесплатно посещать муниципальные лагеря дневного пребывания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

— Родителей освободят от платы за содержание детей в лагерях с дневным пребыванием, функционирующих на базе школ города, — говорят в администрации.

Получить меру поддержки смогут семьи участников СВО, зарегистрированные на территории города. Один из родителей должен подать заявление в образовательную организацию, в которой обучается ребенок.

Предусмотрено, что финансирование будет выделено из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Образование».