Иркутский блогер снялся в шоу «Это нормально?» с ведущей Ольгой Бузовой

На ТНТ продолжается ежедневное ток-шоу «Это нормально?» (16+) с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым. Ведущие вместе с приглашенными гостями, экспертами в студии и зрителями выясняют, где находятся границы морали у современных россиян. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ТНТ в Иркутске.

Игроком в выпуске, который выйдет сегодня, 29 февраля в 18:00, станет известный иркутский блогер, шоумен, создатель досок садху, специалист по гвоздестоянию, коуч Александр Манаков. Вместе с актером Тимофеем Зайцевым и блогером Азаматом Каххаровым они бросят вызов женской команде в лице блогеров Вики Чумы и Лилии Правды, а также модели Лилии Синьковой. В роли звездных экспертов в новом выпуске мы увидим певца Прохора Шаляпина, актрису и телеведущую Светлану Пермякову, а также певицу Карину Кокс.

«Ощущения от участия в проекте “Это нормально?” — прекрасные! Я вообще люблю съемки, всегда с удовольствием принимаю в них участие, летаю по приглашению в Москву. Формат проекта мне понравился. Запомнилось абсолютно всё. Я до последнего не понимал свою роль в шоу, но сердце говорило мне: “Соглашайся на участие!”», — отметил Александр Манаков.

Игроки в студии постараются угадать мнения россиян на разные темы, среди которых нормально ли иметь открытые отношения и нормально ли, если девушка выше ростом своего молодого человека. Кстати, во время обсуждения этого вопроса иркутский блогер признается, что встречался с девушкой выше его на 15 см, и ему было абсолютно комфортно. Однако при этом отметил, что не хотел бы видеть ее в качестве своей жены. Также он утверждает, что во время дискуссии его отношение к одной из тем поменялось.