Иркутский блогер снялся в шоу «Это нормально?» с ведущей Ольгой Бузовой

На ТНТ продолжается ежедневное ток-шоу «Это нормально?» (16+) с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым. Ведущие вместе с приглашенными гостями, экспертами в студии и зрителями выясняют, где находятся границы морали у современных россиян. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ТНТ в Иркутске.
Игроком в выпуске, который выйдет сегодня, 29 февраля в 18:00, станет известный иркутский блогер, шоумен, создатель досок садху, специалист по гвоздестоянию, коуч Александр Манаков. Вместе с актером Тимофеем Зайцевым и блогером Азаматом Каххаровым они бросят вызов женской команде в лице блогеров Вики Чумы и Лилии Правды, а также модели Лилии Синьковой. В роли звездных экспертов в новом выпуске мы увидим певца Прохора Шаляпина, актрису и телеведущую Светлану Пермякову, а также певицу Карину Кокс.
«Ощущения от участия в проекте “Это нормально?” — прекрасные! Я вообще люблю съемки, всегда с удовольствием принимаю в них участие, летаю по приглашению в Москву. Формат проекта мне понравился. Запомнилось абсолютно всё. Я до последнего не понимал свою роль в шоу, но сердце говорило мне: “Соглашайся на участие!”», — отметил Александр Манаков.
«Если говорить о рассматриваемой ситуации, то раньше у меня было бы одно мнение, а сейчас уже считаю иначе. Обе точки зрения мне были близки, вот и “плавал” туда-сюда», — говорит иркутянин.
Смотрите шоу «Это нормально?» с понедельника по четверг в 18:00 на ТНТ.