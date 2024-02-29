Не смотри в прошлое: приметы на Ярилин день 1 марта

Приметы, связанные с погодой: Дует северный ветер или лёг туман — лето может быть холодным. Раскаркались вороны — приближаются морозы. Лес потемнел — к оттепели. Обильная роса обещает, что будут хорошо расти травы. Снегопад — знак предстоящего богатого урожая. Тёплый ветер — к влажному лету. Солнечный день может сигнализировать об ухудшении погоды в ближайшие дни.