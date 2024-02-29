Делегация из Ростова отправилась на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Об этом информирует министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
В путь отправились 180 человек. Донская делегация оказалась одной из самых многочисленных на форуме. Свои проекты представят лидеры волонтёрских движений и активисты социально значимых общественных инициатив. Также в число делегатов вошли спортсмены, творческие деятели, молодые учёные и предприниматели.
К ребятам обратился заместитель губернатора Ростовской области Артём Хохлов:
«Уверен, что вы достойно представите Ростовскую область на фестивале, а сам он оставит вам незабываемые позитивные эмоции, ценный опыт, новые знакомства, а также большие планы и цели на будущее».
Делегация отправилась к месту крупнейшего международного молодёжного фестиваля 2024 года со станции «Ростов-Главный». Площадкой мероприятия станет образовательный центр «Сириус».
Форум будет проходить с 1 по 7 марта. Он соберёт почти 10 тыс. участников из России, в том числе около 500 подростков (в возрасте до 18 лет). Ещё столько же человек — представители иностранных делегаций. Предусмотрены насыщенные образовательная, культурная, спортивная программы. Гости смогут посетить выставки и тренировки, принять участие в дискуссиях. С ребятами встретятся ведущие спикеры со всего мира.
Как подчеркнули в правительстве Ростовской области, на фестивале за каждым регионом России закреплена «подшефная страна». Это значит, что с делегацией того или иного государства предстоит наиболее активное и плотное взаимодействие.
Для Ростовской области это Армения. Работа уже началась — ростовчане провели видеомост с национальным подготовительным комитетом Армении. Стороны договорились на фестивале проводить совместные мероприятия: флешмобы, мастер-классы, церемонии дружбы.