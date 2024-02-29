Делегация из Ростова отправилась на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Форум будет проходить с 1 по 7 марта. Он соберёт почти 10 тыс. участников из России, в том числе около 500 подростков (в возрасте до 18 лет). Ещё столько же человек — представители иностранных делегаций. Предусмотрены насыщенные образовательная, культурная, спортивная программы. Гости смогут посетить выставки и тренировки, принять участие в дискуссиях. С ребятами встретятся ведущие спикеры со всего мира.