Стрельбы в порту Феодосии — власти назвали причину

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости Крым. В четверг днем в Феодосии пройдут учения со стрельбой. Об этом предупредили в городской администрации.
«Сегодня с 12:00 до 14:00 в районе 13 причала в порту будут проводиться учебные стрельбы», — сказано в сообщении.
Власти призвали жителей и гостей курортного города сохранять спокойствие.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения, необходимые для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Накануне в Севастополе флот проводил тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Учебные стрельбы провели также в грузовом порту Ялты.
На Крымском полуострове, как и в других граничащих с Украиной регионах, действует «желтый» уровень террористической опасности.