Главный полицейский края объяснил, почему закон о тишине в регионе почти не работает

— Люди жалуются, что полиция слишком долго реагирует на сигналы о шумных соседях. Вот одно из последних обращений: люди позвонили в дежурную часть, что в позднее время из соседней квартиры слишком шумно. Им перезвонили только через два месяца! Другие граждане жалуются, что после сообщений участковые приходят только через несколько часов, когда уже никто и не шумит, — рассказал депутат Законодательной думы Владислав Чечиков. Парламентарий подчеркнул, что, за весь прошлый год во всём регионе полицейские составили лишь с десяток протоколов в отношении нарушителей закона о тишине.