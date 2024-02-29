Главный полицейский края объяснил, почему закон о тишине в регионе почти не работает

Полиция в Хабаровском крае недостаточно активно реагирует на нарушения закона о тишине. Этот вопрос подняли депутаты на состоявшемся накануне отчёте начальника регионального УМВД Андрея Шабашова перед краевой думой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Люди жалуются, что полиция слишком долго реагирует на сигналы о шумных соседях. Вот одно из последних обращений: люди позвонили в дежурную часть, что в позднее время из соседней квартиры слишком шумно. Им перезвонили только через два месяца! Другие граждане жалуются, что после сообщений участковые приходят только через несколько часов, когда уже никто и не шумит, — рассказал депутат Законодательной думы Владислав Чечиков. Парламентарий подчеркнул, что, за весь прошлый год во всём регионе полицейские составили лишь с десяток протоколов в отношении нарушителей закона о тишине.
Напомним, закон о тишине в Хабаровском крае был принят в 2022 году. Шуметь нельзя с 10 вечера до 9 часов утра, а в выходные и праздничные дни до 10 утра. Также предусмотрен ежедневный тихий час с 13:00 до 15:00.
— Признаю, есть факты несвоевременного реагирования. Есть такая проблема. С нерадивыми сотрудниками разбираюсь сам лично. Но у нас сейчас очень большой некомплект личного состава. 19% — это очень много. Часто просто не успевают своевременно реагировать на жалобы о нарушении тишины. Основная задача, согласитесь, помочь в случаях, когда преступление совершается против человека, когда есть угроза здоровью и жизни. Но будем работать над тем, чтобы быстрее реагировать на все вызовы, — пообещал начальник УМВД России по Хабаровскому краю Андрей Шабашов.
Наше издание уже подробно писало о проблеме нехватки личного состава в органах внутренних дел в нашем регионе. Особенно некомплект ощущается в службе участковых уполномоченных, которые, как раз и должны в первую очередь реагировать на факты нарушений закона о тишине. Решать этот вопрос предложено при помощи доплат полицейским из краевого бюджета, чтобы сделать эту службу более привлекательной.
Кстати, в соседнем Приморье главный полицейский сообщил краевым депутатам о том, что нехватка кадров в ведомстве более 40 процентов. Так что у нас в регионе, можно сказать, все не так уж и плохо.