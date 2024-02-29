Королева красоты из Перми вошла в число лучших учителей города

В Перми 28 февраля подвели итоги городского конкурса лучших педагогов 2024 года. Абсолютным победителем в номинации «Учитель года» стала Ольга Апанасенко. Она преподает искусство, историю и обществознание в школе № 77.
По итогам конкурса лучшим «Педагогом дошкольного образовательного учреждения» признали воспитателя детского сада «Конструктор успеха» Наталью Екимову.
В городском конкурсе «Учитель года» приняла участие Софья Чунарева, педагог начальных классов школы дизайна «Точка». В прошлом году она представляла Россию на международном конкурсе красоты в Индии, где стала второй Mrs. Supermodel Wordwide 2023.
В конкурсе «Учитель года» Софья Чунарева завоевала диплом за второе место. В своих соцсетях он отметила, что для нее это огромная победа, такое событие оставит значимый след в жизни.
В число других победителей городского конкурса «Учитель года» вошли:
— Георгий Паниных, классный руководитель 6-го класса школы № 145 в номинации «Классный руководитель»;
— Анна Князева, заведующая детским садом «Старт» в номинации «Лидер»;
— Татьяна Мосягина, учитель начальных классов гимназии № 4 в номинации «Педагог здоровья».
Впереди победителей городского конкурса ждет краевой этап «Учителя года».