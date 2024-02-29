Власти объяснили, зачем пронумеровали деревья в калининградских парках

«Каждое дерево здесь: пронумеруют, определят породу, размер и состояние, — сообщила пресс-служба Дирекции. — В итоге город получит электронную топографическую карту, где будут размещены все объекты парков, инженерные сети, сооружения и рельеф местности, а также, деревья толщиной от 8 см в диаметре, измеренную на высоте 130 см от поверхности земли, кусты и зелёные изгороди».