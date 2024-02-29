В Перми возле ЦУМа появится сквер

Этот проект прошел историко-культурную экспертизу. Необходимость в ней была вызвана тем, что Комсомольский проспект является ценной историко-средовой территорией, которая отражает развитие архитектуры города на протяжении трех веков. Но так как этот участок проспекта уже неоднократно раскапывался, и все культурные слои XVIII — XIX веков были разрушены при устройстве дорожного полотна и укладки инженерных сетей, то создание сквера никак не повредит объектам археологического наследия, отмечается в заключении экспертизы.