В Перми возле ЦУМа появится сквер

На Комсомольском проспекте между улицами Ленина и Екатерининской появится новый сквер. Ранее напротив ЦУМа располагались торговые киоски — цветочные, кофейные, микрофинансовых организаций. Но их снесли, чтобы освободить территорию. У городских властей были планы установить там арт-объект «Доисторическая ракушка», который бы символизировал древнюю историю Перми. Но потом от этой идеи отказались. И теперь там планируется построить зоны отдыха.
Этот проект прошел историко-культурную экспертизу. Необходимость в ней была вызвана тем, что Комсомольский проспект является ценной историко-средовой территорией, которая отражает развитие архитектуры города на протяжении трех веков. Но так как этот участок проспекта уже неоднократно раскапывался, и все культурные слои XVIII — XIX веков были разрушены при устройстве дорожного полотна и укладки инженерных сетей, то создание сквера никак не повредит объектам археологического наследия, отмечается в заключении экспертизы.
Проект благоустройства территории предусматривает три зоны: для активного и тихого отдыха, а также фотозону. Там будут проложены новые тротуары из плитки, восстановлены газоны, высажены деревья и кустарники. Также будут установлены фонари, лестницы с пандусами и малые архитектурные формы с подсветкой.