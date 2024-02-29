На Нарвской установили новые мусорки взамен тех, что портили жизнь всей округе

Власти проинспектировали территорию на пересечении Нарвской и Памяти павших в Афганистане. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова на своей странице «ВКонтакте».
«Надо связаться с УК дома по Калужскому переулку, 1−5, двор которого находится в неудовлетворительном санитарном состоянии. Это же поручение касается и придомовой территории Нарвской, 6−8, но тут и к самим горожанам вопрос. Да, нанятые жильцами коммунальщики не справляются со своими обязанностями, но кто-то же считает приемлемым скидывать пакеты с мусором прямо под стены своего или соседского дома? Вероятно, что и самим жителям следует переговорить по этому поводу друг с другом тоже?».
Глава мэрии отметила, что на территории высадили «новогодние» ёлочки. Она поручила прочистить забитую ливнёвку на Желябова и залатать дыры на тротуаре напротив детского сада на Калужском переулке, которые остались от дорожных полусфер. «Чистота» должна вывезти порубочные остатки с клумбы на пересечении Советского — Озерова.
«Автомобильные покрышки — это отдельная наша головная боль. Спасибо, конечно, что не в лес или какой ручей выкинули, откуда бы их потом выковыривала “Чистота”, но и отсюда мусорный оператор их не вывезет. Шины считаются отходами IV класса опасности, которые требуют отдельной утилизации. В городе действует специальная площадка РСПОКО на Портовой, где их принимают у населения бесплатно, но понятно, что везти туда не всем удобно. Да и решать проблему нужно комплексно, поэтому поручила коллегам подобрать в Калининграде места, где можно разместить аналогичные сортировочные пункты, но уже муниципальные», — сообщила Дятлова.