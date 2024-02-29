На Нарвской установили новые мусорки взамен тех, что портили жизнь всей округе

«Автомобильные покрышки — это отдельная наша головная боль. Спасибо, конечно, что не в лес или какой ручей выкинули, откуда бы их потом выковыривала “Чистота”, но и отсюда мусорный оператор их не вывезет. Шины считаются отходами IV класса опасности, которые требуют отдельной утилизации. В городе действует специальная площадка РСПОКО на Портовой, где их принимают у населения бесплатно, но понятно, что везти туда не всем удобно. Да и решать проблему нужно комплексно, поэтому поручила коллегам подобрать в Калининграде места, где можно разместить аналогичные сортировочные пункты, но уже муниципальные», — сообщила Дятлова.