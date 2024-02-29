Челябинские ученые научили ИИ следить за дымящими трубами

Команда ученых и студентов ЮУрГУ разработала интеллектуальную систему видеомониторинга промышленных выбросов. Искусственный интеллект научили в круглосуточном режиме следить за трубами заводом и самостоятельно определять источник загрязнения. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Проект называется «Экомонитор». По словам руководителя научной группы Дмитрия Дрозова, система обнаруживает источники выбросов и непосредственно сегментирует сами выбросы.
«Теперь каждая труба приобретает свою индивидуальность. Мы можем видеть по дням, по часам, как работает каждое предприятие», — отметил ученый.
В ЮУрГУ утверждают, что придуманная в недрах университета система намного дешевле, чем инструментальный замер выбросов. Кроме того, она позволяет определять конкретный параметр техпроцесса, влияющего на выбросы.