Стало известно, как будет выглядеть после реконструкции пляж «Цирк» в Сочи

Согласно ее заявлению, новое оборудование, такое как лежаки, матрасы и зонты, будет закуплено к началу курортного сезона. Также на территории набережной высадят пальмы.
Кроме того, возобновится работа кинотеатра под открытым небом, что вызвано многочисленными просьбами мам, так как дети очень любят смотреть мультфильмы.
Планируется разработать программу анимации и спортивных мероприятий для посетителей пляжа. К летнему сезону будет преобразован весь ближайший квартал. Плитка на площади «Гранат» будет заменена, а по пути к пляжу появятся вазоны с цветами.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Адлере идет подготовка пляжа «Огонек» к курортному сезону. Скоро он превратится в идеальное место для отдыха.