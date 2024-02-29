Власти Калининграда вновь взялись за уличных торговцев

В Калининграде продолжают бороться с незаконной уличной торговлей, которую ведут повсеместно и во всех районах города. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, за последнюю неделю февраля составлено восемь протоколов об административных правонарушениях.
Специалисты комитета муниципального контроля проверили торговцев на улицах К. Маркса, Мариупольской, Согласия, Липовая аллея и на Ленинском проспекте. Проверяющие выписывают протоколы об административных правонарушениях. Их передают в суд и судьи выносят решения о штрафах.
Рейды обещают продолжать.