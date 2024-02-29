Волонтеры привозят в Красноярск бездомных собак из Бурятии, чтобы спасти от эвтаназии

В один из красноярских приютов доставили уже больше 10 собак, сообщает «Комсомольская правда — Красноярск» со ссылкой на руководителя организации. Собак перевозили на поезде из Улан-Удэ двумя партиями, первую приняли еще в январе.
На месте животных осматривает ветеринарный врач, по необходимости их лечат и стерилизуют. Затем собакам ищут новый дом. Из доставленных в приют животных почти всех удалось пристроить.
С новыми хозяевами заключают договор о безвозмездной передаче животного. Если собака снова окажется на улице, с владельца через суд смогут взыскать штраф.
Напомним, в ноябре 2023 года в Бурятии приняли закон о разрешении эвтаназии для агрессивных и тяжелобольных питомцев, а также животных, которым приюты не смогли найти хозяев в течение 30 дней. Вслед за Бурятией эвтаназию собак узаконили в Магаданской области, Забайкалье, Туве и на Алтае.