Волонтеры привозят в Красноярск бездомных собак из Бурятии, чтобы спасти от эвтаназии

Напомним, в ноябре 2023 года в Бурятии приняли закон о разрешении эвтаназии для агрессивных и тяжелобольных питомцев, а также животных, которым приюты не смогли найти хозяев в течение 30 дней. Вслед за Бурятией эвтаназию собак узаконили в Магаданской области, Забайкалье, Туве и на Алтае.