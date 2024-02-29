Сибирскую монету 1766 года продают в Иркутске за 90 тысяч рублей

Сибирскую монету 1766 года выставили на продажу в Иркутске. Цена вопроса — 90 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на сервисе бесплатных объявлений.
— Достойное пополнение любой коллекции! Подлинник 10 копеек 1766 года, с надписью на гурте Колыванского монетного двора, — говорится в объявлении.
Владелец монеты отмечает, что ее состояние отличное, надпись читаема полностью. В объявлении говорится, что на сегодняшний день это одна из самых редких и востребованных монет.
Отправить ее готовы в любой регион страны после оплаты.