Долой экономию: рекордная прибавка к пенсии ждет жителей Хабаровского края

С 1 января 2024 года хабаровские пенсионеры заметили долгожданное увеличение ежемесячных выплат. Пенсии проиндексировали на 7,5%, благодаря чему размер начислений по старости составил 22 605 рублей, а средний размер страховой пенсии по старости увеличился на 1631 рубль — до 23 449 рублей.
Пенсия растет как на дрожжах
Выплаты будут радовать пенсионеров и дальше. Уже 1 марта увеличат пенсии всем, кому в феврале исполнилось 80 лет. Фиксированная надбавка у пожилых жителей вырастет в два раза — до рекордных 16 269,76 рубля. Такую же доплату получат инвалиды I группы. Если инвалид достиг возраста 80 лет, он получит одну надбавку — или по возрасту, или по инвалидности.
Следующее увеличение пенсий грядет 1 апреля — на 7,5% проиндексируют размер социальных пенсий. Средняя величина выплаты после индексации составит 13 455 рублей. Социальная пенсия назначается по инвалидности, по потере кормильца или по старости при нехватке стажа и количества пенсионных баллов для получения страховой пенсии.
В этом же месяце повысят государственные пенсии, прибавка коснется порядка 700 тысяч человек, среди которых участники ВОВ; граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей; летчики, космонавты, военные, проходившие службу по призыву; жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда.
Пенсионеров ждут и другие «плюшки». В августе произойдет перерасчет пенсионного балла: его стоимость вырастет с 123,8 до 133,05 рубля. Работающие пенсионеры получат по три пенсионных балла. А в октябре проиндексируют военные пенсии — на 4,5%. Повышение увидят военные пенсионеры, прошедшие службу в Вооруженных силах РФ, а также бывшие служащие силовых ведомств.
Кажется, такие прибавки к пенсии должны определенно поднять настроение пенсионерам, которым частенько приходится экономить. Но некоторые считают, что новые выплаты маленькие. Своим мнением об индексации и жизни на пенсии поделились две пенсионерки из Хабаровского края.
Доживать свой век достойно
У Марины Валерьевны с 1 января выплаты увеличились до 21 400 рублей. Ранее ее пенсия составляла 19 980 рублей. Женщина живет в Чегдомыне, и рабочий стаж у нее более 25 лет. Выплаты она заметила, но вот ее они не порадовали. Уже несколько лет ей приходится экономить на продуктах, лекарствах и одежде. Иногда удается и себя порадовать — то в кино сходит, то в театр, то сладости наберет или кофту новую купит. Но все равно денег на жизнь не хватает.
— Я живу в однокомнатной квартире одна. Свой бюджет рассчитываю почти по копейкам. Овощи и крупы беру по мере того как они заканчиваются. Вместо говядины и свинины трачу деньги на курицу, так как она выходит дешевле. Из фруктов могу побаловать себя иногда яблоками или мандаринами. Бывает, покупаю компот. Одежду и обувь практически не покупаю — раз в полгода радую себя новыми вещами. Поеду скоро в гости к родственникам, благо билеты мне доступны на поезд. Вот так и живу. И ведь у меня, считается, еще более-менее приличная пенсия, а у других еще меньше, — рассказывает женщина.
Еще одна пенсионерка Людмила Ивановна всю жизнь проработала в торговле, была директором хозяйственного магазина. Пошла на пенсию в 50 лет. В этом году ей исполнится 79 лет. Она ветеран труда и относится к категории «Дети войны». Практически всю жизнь женщина жила в селе Мариинское Ульчского района. А в 2006 году, будучи на пенсии, пришлось продать дом и уехать по личным обстоятельствам в город.
Сейчас она снимает квартиру в селе Тополево. Пенсия до 1 января 2024 года у нее была 27 453 рубля. После январской надбавки прибавилось 2058 рублей. Сейчас у пенсионерки выплата составляет 29 511 рублей.
— Считаю, что пенсия у меня маленькая. Живу внатяжку. Хорошо, что внуки помогают снимать жилье. Я считаю, что пожилые люди должны получать более 40 тысяч — тогда можно было бы доживать свой век достойно, — делится Людмила Ивановна.
В своем преклонном возрасте она имеет нескромный набор болячек, на лечение которых и тратит часть своей пенсии. Женщина страдает астмой и часто приобретает лекарства за свой счет, два медикамента из большого списка ей выдают по рецепту, но этот рецепт приходится брать ежемесячно в поликлинике, куда еще нужно добраться. Сейчас на улице гололед, а крыльцо дома, где Людмила Ивановна проживает, покрыто ледяной коркой. Выходить опасно. Однажды она уже упала, возвращаясь домой. Но она не унывает, говорит: «Прорвемся!».
А про льготы пенсионерам?
Между тем для пенсионеров в Хабаровском крае предусмотрены региональные льготы.
Ежемесячная денежная выплата в сумме 720 рублей полагается всем пенсионерам. Ежемесячная денежная выплата, размер которой с 20.09.2018 составляет 940 рублей. Труженики тыла и жертвы политических репрессий получают по 1020 рублей. Выплата может быть заменена на проезд на общественном транспорте.
Не забываем о здоровье
Что касается отдыха и лечения, то здесь тоже свои меры поддержки. Так, ветераны труда и труженики тыла, а также все пенсионеры имеют право на обслуживание в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию.
Медицинская помощь вне очереди положена реабилитированным и пострадавшим от репрессий пенсионерам, труженикам тыла и детям войны.
Возможен и внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, учреждения социального обслуживания предоставляют труженикам тыла, реабилитированным и пострадавшим от репрессий пенсионерам.
В Хабаровском крае пенсионеры, труженики тыла и жертвы политических репрессий могут бесплатно получить зубные протезы, протезно-ортопедические изделия. Также бесплатно предоставляют и лекарственные препараты по рецептам врачей. Для тружеников тыла и пострадавших от политических репрессий стоимость лекарств снижается на 50%.
Неработающие пенсионеры обеспечиваются санаторно-курортными путевками по медицинским показаниям, но не чаще одного раза в два года. Если врач решил, что санаторно-курортное лечение по состоянию здоровья необходимо в определенные сроки, то путевку выдают вне очереди, независимо от даты получения последней путевки. В первую очередь путевки отдадут жертвам политических репрессий.
А что по оплате ЖКХ и проезду?
Ветеранам труда, реабилитированным и пострадавшим от репрессий пенсионерам, а также хабаровским труженикам тыла выплачивается компенсация в размере 50% расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт.
Одинокие неработающие пенсионеры после 70 лет освобождаются от взносов на капремонт на 50%, а с 80-летнего возраста — полностью.
Также предусмотрен бесплатный проезд на транспорте общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения на территории Хабаровского края.
Еще не забываем и об адресной помощи пенсионерам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по независящим от них причинам. Это может быть денежная выплата либо помощь вещами, продуктами питания, лекарствами, товарами первой необходимости и предоставлением соцработника, проведение ремонта жилья и прочее. С нуждающимися пенсионерами может быть заключен социальный контракт.
Об основных уже произошедших и запланированных нововведениях в пенсионном обеспечении жителей края рассказала Ирина Звержеева, управляющая отделением Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО.
— Ирина Гаврииловна, как с начала года у жителей края выросли пенсии?
— Увеличение пенсий в крае коснулось свыше 200 тысяч пенсионеров. Отмечу, что прибавка традиционно у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Но в среднем страховая пенсия по старости в крае выросла почти на две тысячи рублей в месяц, и ее средний размер составляет 27,5 тысячи рублей.
— Какие еще выплаты увеличились в этом году?
— С 1 февраля по уровню фактической инфляции — на 7,4% — проиндексирована ежемесячная денежная выплата, которую получают федеральные льготники. В основном это люди с инвалидностью и ветераны боевых действий, Герои России, участники Великой Отечественной войны.
— Когда жителям ждать дополнительных выплат в этом году?
— С 1 апреля в связи с ростом прожиточного минимума пенсионера на 7,5% будет индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные. Государственные пенсии получают участники ВОВ, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и члены их семей. Социальные пенсии — дети с инвалидностью и те, у кого отсутствует страховой стаж, или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Также традиционно с 1 августа поднимутся страховые пенсии работающим пенсионерам по итогам трудовой деятельности за прошедший год. Такой перерасчет делается ежегодно на основании сведений индивидуального лицевого счета о работе. Всего пенсии получают более 350 тысяч пенсионеров в Хабаровском крае.