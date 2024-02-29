Долой экономию: рекордная прибавка к пенсии ждет жителей Хабаровского края

— Я живу в однокомнатной квартире одна. Свой бюджет рассчитываю почти по копейкам. Овощи и крупы беру по мере того как они заканчиваются. Вместо говядины и свинины трачу деньги на курицу, так как она выходит дешевле. Из фруктов могу побаловать себя иногда яблоками или мандаринами. Бывает, покупаю компот. Одежду и обувь практически не покупаю — раз в полгода радую себя новыми вещами. Поеду скоро в гости к родственникам, благо билеты мне доступны на поезд. Вот так и живу. И ведь у меня, считается, еще более-менее приличная пенсия, а у других еще меньше, — рассказывает женщина.