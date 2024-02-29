В Волгограде и области насчитали 21 тысячу бездомных собак

В Волгоградской области назвали число собак, которые бегают по улицам и рядом с жилыми домами. В 2023 году бездомных собак в регионе насчитали 21 086. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете ветеринарии Волгоградской области, за 5 лет численность бездомных собак сократилась на 10 тысяч особей.
На деятельность по обращению с безнадзорными животными в прошлом году из бюджета было выделено 15 миллионов рублей. Освоено были 14 миллионов 881 тысяча рублей. Оставшиеся деньги вернулись в бюджет, сообщается в докладе о реализации закона об обращении с безнадзорными животными.
В профильном комитете уточнили, что снижение числа бездомных собак происходит благодаря стерилизации и ужесточению требований к содержанию домашних питомцев, а также их выгулу.
— В 2023 году отловлены, пробиркованы и стерилизованы более 5,3 тысячи особей. Специалисты еще раз подчеркивают, что особое значение для решения вопроса безнадзорных животных является ответственное отношение жителей региона к своим питомцам, — добавили в комитете ветеринарии.