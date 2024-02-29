В Волгограде и области насчитали 21 тысячу бездомных собак

В Волгоградской области назвали число собак, которые бегают по улицам и рядом с жилыми домами. В 2023 году бездомных собак в регионе насчитали 21 086. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете ветеринарии Волгоградской области, за 5 лет численность бездомных собак сократилась на 10 тысяч особей.