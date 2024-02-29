Волгоградцев напугали памятки про беспилотники в подъездах многоэтажек

Во многих многоэтажках Волгограда жильцы стали замечать памятки по гражданской обороне. Особенно людей напугали рекомендации, как вести себя при атаке беспилотника. Волгоградцам напомнили, что делать в случае срабатывания сирены, как правильно эвакуироваться и где искать укрытие. В пресс-службе мэрии пояснили сайту volgograd.kp.ru, что это значит.
Так, жильцы дома № 12 на улице Краснознаменской несколько дней назад обнаружили в подъезде красочно оформленный стенд с шестью плакатами. Раньше ничего подобного не было, вот волгоградцы и озадачились. Однако в администрации поспешили успокоить — управляющая компания просто выполнила свою работу.
— Оформленный уголок с памятками на случаи ЧП (пожар, воздушная тревога и другие) должен быть в каждом многоквартирном доме. Они должны быть актуальными и в нормальном состоянии. Если в вашем доме только сейчас появился стенд — значит УК начала делать свою работу, приводить дом в соответствии с действующими правилами, — уточнили в мэрии.
Волгоградцев призвали не тревожиться, а внимательно изучить памятки, в которых много полезной информации. Коммунальщики тоже успокаивают жильцов, объясняя появившиеся листовки проверками, которые в ближайшее время проведут комитет ГО и ЧС.
Добавим, что листовки в электронном виде есть на сайте МЧС в открытом доступе.
Что делать, если в небе беспилотник?
Многое из того, что указано в памятках, рассказывают на уроках ОБЖ. Однако что делать, если в небе завис беспилотник? Людям советуют сразу покинуть опасную зону и найти укрытие (подвал, гараж, любое капитальное строение, погреб, подземный пешеходный перед
Полезно знать, что нужно положить в «тревожный чемоданчик» при экстренных ситуациях. В рюкзаке или сумке должны быть документы, деньги, гаджеты. Стоит взять удобную одежду, воду и еду, аптечку, средства личной гигиены, свечу и спички, фонарик с батарейками.