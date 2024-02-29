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Волгоградцев напугали памятки про беспилотники в подъездах многоэтажек

В Волгограде в подъездах многоэтажек стремительно появляются памятки по гражданской обороне.

Во многих многоэтажках Волгограда жильцы стали замечать памятки по гражданской обороне. Особенно людей напугали рекомендации, как вести себя при атаке беспилотника. Волгоградцам напомнили, что делать в случае срабатывания сирены, как правильно эвакуироваться и где искать укрытие. В пресс-службе мэрии пояснили сайту volgograd.kp.ru, что это значит.

Так, жильцы дома № 12 на улице Краснознаменской несколько дней назад обнаружили в подъезде красочно оформленный стенд с шестью плакатами. Раньше ничего подобного не было, вот волгоградцы и озадачились. Однако в администрации поспешили успокоить — управляющая компания просто выполнила свою работу.

— Оформленный уголок с памятками на случаи ЧП (пожар, воздушная тревога и другие) должен быть в каждом многоквартирном доме. Они должны быть актуальными и в нормальном состоянии. Если в вашем доме только сейчас появился стенд — значит УК начала делать свою работу, приводить дом в соответствии с действующими правилами, — уточнили в мэрии.

Волгоградцев призвали не тревожиться, а внимательно изучить памятки, в которых много полезной информации. Коммунальщики тоже успокаивают жильцов, объясняя появившиеся листовки проверками, которые в ближайшее время проведут комитет ГО и ЧС.

Добавим, что листовки в электронном виде есть на сайте МЧС в открытом доступе.

Что делать, если в небе беспилотник?

Многое из того, что указано в памятках, рассказывают на уроках ОБЖ. Однако что делать, если в небе завис беспилотник? Людям советуют сразу покинуть опасную зону и найти укрытие (подвал, гараж, любое капитальное строение, погреб, подземный пешеходный перед и т. п.). Затем нужно предупредить тех, кто поблизости и позвонить в экстренные службы (112) и больше не пользоваться мобильным устройством. Также категорически запрещается сбивать БПЛА и подходить к упавшему объекту.

Полезно знать, что нужно положить в «тревожный чемоданчик» при экстренных ситуациях. В рюкзаке или сумке должны быть документы, деньги, гаджеты. Стоит взять удобную одежду, воду и еду, аптечку, средства личной гигиены, свечу и спички, фонарик с батарейками.