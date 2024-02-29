Волгоградцев напугали памятки про беспилотники в подъездах многоэтажек

Многое из того, что указано в памятках, рассказывают на уроках ОБЖ. Однако что делать, если в небе завис беспилотник? Людям советуют сразу покинуть опасную зону и найти укрытие (подвал, гараж, любое капитальное строение, погреб, подземный пешеходный перед и т. п. ). Затем нужно предупредить тех, кто поблизости и позвонить в экстренные службы (112) и больше не пользоваться мобильным устройством. Также категорически запрещается сбивать БПЛА и подходить к упавшему объекту.