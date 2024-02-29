Тепло пробилось до Сибири: синоптики рассказали, что ждёт омичей в марте

В Гидрометцентре РФ рассказали о погоде в Омской области на ближайшие дни. С наступлением календарной весны в регион пришло самое настоящее потепление. По данным синоптиков, это случилось благодаря циклону, который сейчас царит на Урале.
Температура воздуха в Омске будет составлять в среднем −3 градуса. Тёплую погоду немного омрачат осадки. Снег будет идти до конца рабочей недели.
В дальнейшем из-за вытесняющего антициклона температура воздуха в Омской области вновь понизится. Так что рассчитывать на раннюю весну омичам всё же не стоит. Март традиционно для Сибири является зимним месяцем.