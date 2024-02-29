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Тепло пробилось до Сибири: синоптики рассказали, что ждёт омичей в марте

Обольщаться, что в регион уже пришла весна всё же не стоит.
Сейчас в Олбани: -4° 5 м/с 54% 754 мм рт. ст. +1°
Источник: Om1.ru

В Гидрометцентре РФ рассказали о погоде в Омской области на ближайшие дни. С наступлением календарной весны в регион пришло самое настоящее потепление. По данным синоптиков, это случилось благодаря циклону, который сейчас царит на Урале.

Температура воздуха в Омске будет составлять в среднем −3 градуса. Тёплую погоду немного омрачат осадки. Снег будет идти до конца рабочей недели.

В дальнейшем из-за вытесняющего антициклона температура воздуха в Омской области вновь понизится. Так что рассчитывать на раннюю весну омичам всё же не стоит. Март традиционно для Сибири является зимним месяцем.