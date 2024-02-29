Дракон из списанной оргтехники появится на ВФМ в Сочи

На Всемирном фестивале молодежи появится символ года — дракон. Инсталляция выполнена из вторсырья, представляет собой цикличного змея уробороса и несет глубокий смысл.
«Дракон состоит из списанной оргтехники, что символизирует мощный поток прогресса, связанный с использованием электроники во всех сферах жизни человечества. При этом дракон истощает ресурсы окружающей среды, в которой сам находится, и единственный шанс выжить — использовать вторичные отходы», — рассказывают создатели инсталляции.
Пластик и другое вторсырье с пляжа превратились в настоящий арт-объект. Творческая студия трудилась шесть дней. Теперь уроборос предстанет перед участниками фестиваля.
Ранее мы рассказывали, что в Сириусе установили пятиметровую скульптуру из мусора, посвященную экологическим проблемам Африки.