Дракон из списанной оргтехники появится на ВФМ в Сочи

«Дракон состоит из списанной оргтехники, что символизирует мощный поток прогресса, связанный с использованием электроники во всех сферах жизни человечества. При этом дракон истощает ресурсы окружающей среды, в которой сам находится, и единственный шанс выжить — использовать вторичные отходы», — рассказывают создатели инсталляции.