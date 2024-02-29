В школах Ташкента выявили продажу запрещенных продуктов питания

По информации Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия, проверка в школе № 156 в Яшнабадском районе прошла на основании поступивших обращений.
Такое же контрольное мероприятие было проведено в образовательном учреждении № 134 в Алмазарском районе.
В ходе проверки установлено, что в школьных столовых продаются запрещенные продукты, содержащие майонез и кетчуп, а также цветные и газированные напитки, жевательные резинки, сухарики, замороженные полуфабрикаты и разные виды кондитерских изделий. Данная продукция была снята с продажи.
В комитете отметили, что ограничение продажи запрещенных продуктов в школьных столовых и контроль за ними входят в компетенцию комиссий, образованных на территории школ. Каждый продукт, поступающий в школьную столовую для реализации, должен быть проверен комиссией на соответствие показателям качества, а запрещенная продукция должна быть снята с продажи.
В Санэпидемкомитете напоминают, что санитарные правила, нормы и гигиенические правила организации питания учащихся в общесредних, средних специальных, профессиональных учебных заведениях от 2021 года запрещают продажу отдельных продуктов в образовательных учреждениях.