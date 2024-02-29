В школах Ташкента выявили продажу запрещенных продуктов питания

В комитете отметили, что ограничение продажи запрещенных продуктов в школьных столовых и контроль за ними входят в компетенцию комиссий, образованных на территории школ. Каждый продукт, поступающий в школьную столовую для реализации, должен быть проверен комиссией на соответствие показателям качества, а запрещенная продукция должна быть снята с продажи.