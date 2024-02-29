В минприроды Кубани прояснили ситуацию с гибелью двух тысяч голубей под Краснодаром

Представители краевого ветеринарного департамента заявили, что специалисты уже взяли пробы для исключения наличия опасных и карантинных заболеваний у птиц. После проведения лабораторных исследований сообщается, что вирус гриппа птиц и болезнь Ньюкасла не были обнаружены.