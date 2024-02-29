В минприроды Кубани прояснили ситуацию с гибелью двух тысяч голубей под Краснодаром

Как ранее стало известно, накануне в Динском районе обнаружены мертвые дикие голуби. Птиц нашли в лесополосе рядом с рекой Кочеты, на территории агрофирмы недалеко от станицы Старомышастовской. Общее количество обнаруженных птиц составило 2055 особей.
Пресс-служба краевого министерства природы сообщила, что были выявлены нарушения правил охраны окружающей среды, которые привели к массовой гибели голубей. В связи с этим было подано официальное заявление в полицию.
Представители краевого ветеринарного департамента заявили, что специалисты уже взяли пробы для исключения наличия опасных и карантинных заболеваний у птиц. После проведения лабораторных исследований сообщается, что вирус гриппа птиц и болезнь Ньюкасла не были обнаружены.
Ветеринарная служба Кубани также отметила, что ситуация находится под контролем.