В Екатеринбурге установят новый рекорд России

— Участники рекорда будут в течение нескольких минут исполнять свой танец в стиле стрит-дэнс, чтобы создать незабываемое зрелище и установить новый рекорд. Уникальное событие, стать участником которого возможно один раз в жизни, не оставит никого равнодушным, — объяснили организаторы.