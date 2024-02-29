В Екатеринбурге установят новый рекорд России

Новый рекорд установят 14 апреля в торговом центре VEER Mall. Собравшиеся люди исполнят танец в тиле стрит-дэнс.
— Участники рекорда будут в течение нескольких минут исполнять свой танец в стиле стрит-дэнс, чтобы создать незабываемое зрелище и установить новый рекорд. Уникальное событие, стать участником которого возможно один раз в жизни, не оставит никого равнодушным, — объяснили организаторы.
Организаторы зовут жителей Екатеринбурга принять участие в этом удивительном событии. А экспертное жюри определят самое яркое и экспрессивное исполнение.
Ранее именитый шеф-повар Ивлев установил в Екатеринбурге рекорд России по приготовлению рулетика из ветчины. В уральской столице была приготовлена закуска весом 30 килограммов.