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В Екатеринбурге установят новый рекорд России

В Екатеринбурге установят новый рекорд России. В уральской столице станцует в одном стиле самое большое количество людей. Об этом сообщили организаторы акции.
Источник: Комсомольская правда

Новый рекорд установят 14 апреля в торговом центре VEER Mall. Собравшиеся люди исполнят танец в тиле стрит-дэнс.

— Участники рекорда будут в течение нескольких минут исполнять свой танец в стиле стрит-дэнс, чтобы создать незабываемое зрелище и установить новый рекорд. Уникальное событие, стать участником которого возможно один раз в жизни, не оставит никого равнодушным, — объяснили организаторы.

Организаторы зовут жителей Екатеринбурга принять участие в этом удивительном событии. А экспертное жюри определят самое яркое и экспрессивное исполнение.

Ранее именитый шеф-повар Ивлев установил в Екатеринбурге рекорд России по приготовлению рулетика из ветчины. В уральской столице была приготовлена закуска весом 30 килограммов.

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