Високосный год: правда ли он несёт неприятности?

Вернёмся к истокам високосного года, появлению которого мы обязаны Гаю Юлию Цезарю. До 45 года до н.э. корректировку календаря проводили с помощью введения ещё одного месяца между 23 и 24 февраля. Из-за наличия языческих предрассудков, люди верили, что таким образом прячут месяц от богов. К 40-м до н.э. римский календарь обгонял солнечный на целых три месяца. Чтобы состыковать времяисчисление Цезарь по совету своего астронома Созигена повелел раз в четыре года добавлять лишний день. Выбор снова пал на февраль, потому что он у римлян считался последним в году. Так появился юлианский календарь, где имелся «второй шестой день до мартовских календ» — второе 23 февраля. Однако римские жрецы по непонятным причинам сделали високосным каждый третий. Наладили использование юлианского календаря только в VIII веке н.э.