Из-за чего столкнулись и загорелись две фуры на кузбасской трассе?

Врио начальника ГИБДД России по Кузбассу Олег Глухарев объясняет, что предварительной причиной происшествия стал выезд одного из водителей на встречную полосу движения. Так, 56-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» не учёл дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением машины и выехал на встречку, где столкнулся с фурой «Ситрак» под управлением 55-летнего автомобилиста. После этого машины загорелись.