Из-за чего столкнулись и загорелись две фуры на кузбасской трассе?

«Фаер-шоу» произошло в 11 утра на трассе недалеко от Ижморки.
Около 11 утра проезжающие по трассе Р-255 «Сибирь» мимо кузбасской Ижморки могли наблюдать «фаер-шоу» — на дороге горели две фуры. Участок сразу полностью перекрыли и организовали реверсивное движение. Сотрудники ДПС предлагали водителям другие пути объезда. Что произошло, выяснял kuzbass.aif.ru.
Сначала видео двух горящих грузовиков на обочине появилось в кузбасских соцсетях. «Грузовики столкнулись прямо передо мной. Дорогу перекрыли. Был взрыв. Одного водителя вытащили, лежит без сознания», — писал автор одного из видео.
Позже информацию прокомментировали полицейские, которые сейчас устанавливают обстоятельства ДТП на 353 километре автодороги Р-255 «Сибирь», в котором пострадали два человека.
Врио начальника ГИБДД России по Кузбассу Олег Глухарев объясняет, что предварительной причиной происшествия стал выезд одного из водителей на встречную полосу движения. Так, 56-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» не учёл дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением машины и выехал на встречку, где столкнулся с фурой «Ситрак» под управлением 55-летнего автомобилиста. После этого машины загорелись.
В результате аварии травмы получили оба водителя. Один отделался разовой помощью медиков на месте, а второго госпитализировали.
По сообщению кузбасского МЧС, пожар тушили 11 специалистов и три единицы техники. Полицейские до сих пор работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Кузбассовцы в соцсетях возмущались, что трасса давно устарела: «Двухполоска — прошлый век». Дорогу в этом районе иногда называют серпантином за извилистость и узость.
Источник: Полиция Кузбасса, МЧС по Кемеровской области, «Инцидент Кузбасс».