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Экопарк Юдинская долина ждёт красноярцев со 2 марта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 2 марта гости экопарка Юдинская долина смогут познакомиться с командой объекта, узнать о различных прогулочных маршрутах, историей создания этого места и выпить горячего чая в компании любителей природы.
Источник: Соцсети

Также у посетителей будет возможность в компании гидов исследовать два маршрута экопарка. Туристский информационный центр Красноярского края сообщает, что экопарк будет открыт для посетителей круглосуточно. На территории дежурит охрана, кроме того, установлена подсветка и видеонаблюдение. Визит-центр и туалет будут открыты ежедневно с 9:00 до 21:00.

Отметим, что добраться до парка можно на общественном транспорте, нужно доехать до конечной остановки «Плодово-ягодная станция» и идти около 2 км до визит-центра.

туризм и отдых