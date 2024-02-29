Экопарк Юдинская долина ждёт красноярцев со 2 марта

Также у посетителей будет возможность в компании гидов исследовать два маршрута экопарка. Туристский информационный центр Красноярского края сообщает, что экопарк будет открыт для посетителей круглосуточно. На территории дежурит охрана, кроме того, установлена подсветка и видеонаблюдение. Визит-центр и туалет будут открыты ежедневно с 9:00 до 21:00.