Экопарк Юдинская долина ждёт красноярцев со 2 марта

Также у посетителей будет возможность в компании гидов исследовать два маршрута экопарка. Туристский информационный центр Красноярского края сообщает, что экопарк будет открыт для посетителей круглосуточно. На территории дежурит охрана, кроме того, установлена подсветка и видеонаблюдение. Визит-центр и туалет будут открыты ежедневно с 9:00 до 21:00.
Отметим, что добраться до парка можно на общественном транспорте, нужно доехать до конечной остановки «Плодово-ягодная станция» и идти около 2 км до визит-центра.