В Воронеже хотят увековечить память соавтора памятника Славы

На заседании правления воронежского отделения Союза архитекторов России обсудили вопрос установки информационной доски в честь известного архитектора, благодаря которому в столице Черноземья появились знаковые объекты. Хотят увековечить память Александра Бузова. Он с 1970 года творил в Воронеже, умер в нашем городе в возрасте 96 лет в 2016-м.