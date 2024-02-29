В Воронеже хотят увековечить память соавтора памятника Славы

На заседании правления воронежского отделения Союза архитекторов России обсудили вопрос установки информационной доски в честь известного архитектора, благодаря которому в столице Черноземья появились знаковые объекты. Хотят увековечить память Александра Бузова. Он с 1970 года творил в Воронеже, умер в нашем городе в возрасте 96 лет в 2016-м.
Александр Бузов преподавал в Воронежском инженерно-строительном институте, был ведущим экспертом управления главного архитектора Воронежа (1987−1990), членом Воронежского градостроительного совета (с 1965 года).
Совместно с Федором Сушковым был соавтором памятника Славы — мемориального комплекса на Московском проспекте, автором здания детской музыкальной школы в Коминтерновском районе, жилого дома на Плехановской, в котором был «Детский мир», а также цирка.