Самарцы овациями оценили спектакль Никиты Михалкова «12»

«Спасибо, что ваше искусство — это всегда диалог, разговор со зрителем. Спасибо за то, что этот разговор дает нам возможность задуматься, побыть наедине с самим собой, примерить на себя ту или иную жизненную ситуацию», — сказал губернатор Дмитрий Азаров и поблагодарил режиссера за то, что он сдержал данное еще осенью слово и приехал в Самару.