Самарцы овациями оценили спектакль Никиты Михалкова «12»

В Самарском академическом театре оперы и балета в среду, 28 февраля, прошел показ спектакля Никиты Михалкова по мотивам фильма «12». Наряду с земляками в качестве зрителя на постановке присутствовал губернатор Дмитрий Азаров. Он поблагодарил легендарного артиста и творческую группу после спектакля. В театре в этот день был аншлаг, и спектакль стал истинным подарком для самарцев и многочисленных поклонников творчества народного артиста России.
Никита Михалков не только стал автором пьесы и ее режиссером-постановщиком, но также исполнил одну из ролей. После спектакля он выразил благодарность руководству Самарской область и лично губернатору за помощь в организации постановки и теплый прием. А зрителей народный артист поблагодарил за теплый прием.
Оказалось, что легендарный артист знает о ключевых событиях, которые происходят в Самарской области. Например, он поздравил жителей региона с тем, что на мосту через Волгу в районе Климовки завершили надвижку. Также Никита Михалков отметил, что никакие проблемы не разрушат уверенность в том, что Победа будет за нашей страной.
«Спасибо, что ваше искусство — это всегда диалог, разговор со зрителем. Спасибо за то, что этот разговор дает нам возможность задуматься, побыть наедине с самим собой, примерить на себя ту или иную жизненную ситуацию», — сказал губернатор Дмитрий Азаров и поблагодарил режиссера за то, что он сдержал данное еще осенью слово и приехал в Самару.
Творческий вечер Никиты Михалкова прошел в Самаре в сентябре 2023 года. Тогда на встрече с губернатором и была достигнута договоренность о том, что в Самаре покажут спектакль «12».