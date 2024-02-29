В Сочи для гостей Всемирного фестиваля молодежи откроют 12 экскурсионных маршрутов

Гости фестиваля будут иметь возможность познакомиться с историей и достижениями Города молодежи мира, которым с 1 по 7 марта станет федеральная территория «Сириус». В рамках экскурсий также будут представлены культура регионов России и возможности для самореализации молодого поколения. Организатором экскурсий выступает программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие», а в проведении маршрутов будут задействованы 300 гидов из разных регионов России.



Экскурсии будут доступны на русском, английском, китайском, испанском, арабском и французском языках, что позволит гостям фестиваля из разных стран чувствовать себя комфортно. Кроме того, они будут открыты и удобны для гостей с ограниченными возможностями здоровья.



Среди 12 маршрутов ВФМ-2024 будет «морская» автобусная экскурсия, в ходе которой участники смогут узнать историю и легенды Черного моря, а также услышать рассказы о великих личностях, таких как Федор Ушаков и Василий Хлудов. Также будет представлен научно-популярный маршрут «Путешествие в науку», который разработан в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Участники посетят лаборатории, встретятся с учеными и узнают о передовых достижениях отечественной науки.



Помимо этого, гости фестиваля прогуляются по горнолыжному курорту «Роза Хутор», увидят храмы и памятники города, а также посетят различные точки, связанные с историей и культурой региона. Каждый маршрут будет предложен в интересной и познавательной форме, а программа «Больше, чем путешествие» создаст комфортные условия для гостей фестиваля.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что с 28 февраля в Сириусе закрыли для посетителей Олимпийский парк.