Маршрутку между Челябинском и Копейском заменят автобусом

«20 автобусов малого класса будут ходить каждые 7−14 минут в будни и каждые 10−15 минут в выходные. К подвижному составу предъявляются требования: возможность оплаты проезда по безналичному расчету, транспортными картами, а также отображение на “2ГИС” и “Яндекс. Карты”», — уточнили в ОГКУ.