Маршрутку между Челябинском и Копейском заменят автобусом

Маршрутное такси № 125, курсирующее между Челябинском (ж/д вокзал) и Копейском (автовокзал), с 1 апреля перейдет на регулируемый тариф и изменит трассу движения. А осенью микроавтобусы на этом маршруте заменят машинами средней вместимости. Об этом сегодня, 29 февраля, сообщило ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».
После вступления в силу изменений автобус будет следовать по улицам Сутягина, Ленина, Калинина, проспект Славы, Карла Маркса, Гольца, проспект Победы в Копейске и по Копейскому шоссе, улице Рождественского, проспекту Ленина и улице Свободы в Челябинске.
«20 автобусов малого класса будут ходить каждые 7−14 минут в будни и каждые 10−15 минут в выходные. К подвижному составу предъявляются требования: возможность оплаты проезда по безналичному расчету, транспортными картами, а также отображение на “2ГИС” и “Яндекс. Карты”», — уточнили в ОГКУ.
С 1 ноября 2024 года подвижной состав на 125-м маршруте планируют заменить автобусами средней вместимости повышенного комфорта.
Конкурс по выбору перевозчика состоится в ближайшее время.