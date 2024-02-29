Стали известны адреса воронежских дворов, которые благоустроят в 2024 году

В 2024 году в Воронеже благоустроят 43 двора. Обновят дворовые территории во всех районах города: пять дворов приведут в порядок в Железнодорожном, шесть — в Коминтерновском, 12 — в Ленинском, 10 — в Левобережном, три — в Центральном, семь — в Советском.