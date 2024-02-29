Стали известны адреса воронежских дворов, которые благоустроят в 2024 году

В 2024 году в Воронеже благоустроят 43 двора. Обновят дворовые территории во всех районах города: пять дворов приведут в порядок в Железнодорожном, шесть — в Коминтерновском, 12 — в Ленинском, 10 — в Левобережном, три — в Центральном, семь — в Советском.
На благоустройство дворовых территорий выделили чуть более 188 млн рублей.
Как отметили в мэрии Воронежа, к ремонту собираются приступить с 1 апреля, к сентябрю работы должны быть закончены.
Благоустройство проведут по заявкам жильцов — асфальтирование территории и проездов, оборудование парковок, установка спортивного оборудования и детских площадок, урн и скамеек, проведение освещения. Закупочные процедуры объявят в ближайшее время.
Адреса дворов, которые благоустроят в 2024-м.