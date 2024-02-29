Погода на март в Ростовской области: дождь, мокрый снег и перепады от −11 до +12 градусов

В Ростовской области в марте не стоит ждать резкого потепления. В первый весенний месяц ожидаются ночные морозы и мокрый снег. О погоде в марте 2024 года на Дону рассказала руководитель ростовского гидрометцентра Елена Назарова.
По словам Назаровой, первые пять дней марта пройдут без осадков.
— В марте температурный режим будет держаться около нормы и выше, по количеству осадков месяц будет обычным, временами показатели будут превышать норму. Так, в середине первой декады ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в ночные и утренние часы в отдельных районах — туманы, — говорит Елена Николаевна.
Температура воздуха в первую десятидневку марта ожидается на уровне от 0 до +5 по ночам, а по северу и востоку области — до −8. Дневная температура составит от 0 градусов на севере региона до +8 в южных районах, уточняет синоптик.
— Во второй и третьей декадах марта ожидаются осадки — дождь и мокрый снег.
С 11 по 31 марта будет преобладать температура в диапазоне от −4 до +4 градусов, в отдельные ночи второй декады месяца столбики термометров будут показывать до −5−11 градусов мороза. А дневная температура составит +1−9 градусов с повышением в отдельные дни до +7−12 градусов.