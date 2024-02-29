Погода на март в Ростовской области: дождь, мокрый снег и перепады от −11 до +12 градусов

— В марте температурный режим будет держаться около нормы и выше, по количеству осадков месяц будет обычным, временами показатели будут превышать норму. Так, в середине первой декады ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в ночные и утренние часы в отдельных районах — туманы, — говорит Елена Николаевна.