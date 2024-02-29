В Казани приступили к реновации здания завода братьев Крестовниковых

Двухэтажное здание находится в аварийном состоянии после пожара. ЧП произошло в апреле 2017 года. В прошлом году архитекторы разработали концепцию реновации здания, а в феврале комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выдал разрешение на противоаварийные работы.