В Казани приступили к реновации здания завода братьев Крестовниковых

В Казани приступили к реновации здания бывшей контры завода братьев Крестовниковых. Объект расположен на берегу озера Кабан, сообщает пресс-служба компании «СМУ-88».
Двухэтажное здание находится в аварийном состоянии после пожара. ЧП произошло в апреле 2017 года. В прошлом году архитекторы разработали концепцию реновации здания, а в феврале комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выдал разрешение на противоаварийные работы.
В здании бывшей конторы планируют обустроить противофильтрационную завесу по технологии Jet2, усилить и реставрировать кирпичную кладку, провести полную гидроизоляцию периметра. Также особое внимание уделят фундаменту. На эти работы дается срок в пять месяцев.
После чего реновация продолжится. В здании планируют создать крытый и открытый музеи, спа, небольшие кафе и рестораны, бутики, апартаменты.
Отметим, завод братьев Крестовниковых был построен в 1853 году. Здание является объектом культурного наследия.
Напомним, в Казани в 2024 году на капремонт шести школ выделят 765 миллионов рублей.