«Ждал, что будем спать в дохлой лошади как Ди Каприо»: экс-участник «Дома-2» из Екатеринбурга снялся в экстремальном шоу

— Меня поразили условия жизни в лагере: мы спали на досках с вонючими матрасами, на кроватях с вытянутой панцирной сеткой. В бараках со мхом и плесенью, как будто попали на гниющие остатки курорта. Я все время ждал, когда мы в дохлой лошади будем спать, как Леонардо Ди Каприо, — не скрывает эмоций участник шоу из Екатеринбурга.