«Ждал, что будем спать в дохлой лошади как Ди Каприо»: экс-участник «Дома-2» из Екатеринбурга снялся в экстремальном шоу

Сразу три уральца снялись в новом проекте телеканала «Пятница!». Это шоумен и экс-участник «Дом 2» Степан Меньщиков из Екатеринбурга, участница шоу «Последний герой: чемпионы против новичков» Дарья Новикова из Верхней Пышмы, и победительница третьего сезона «Пацанок» Анна Горохова из Кировграда.
Шоу получило название «Выживалити» и стартует с 1 марта. Ведущим стал актер Вадим Демчог. Всего в проекте участвуют 14 звезд популярных российских шоу.
Победительница 3-го сезона «Пацанок» Анна Грохова осталась в восторге от проекта. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!».
По правилам, игроки должны выживать в диких условиях, но где именно проходят съемки — пока держат в секрете. Все рискнувшие пойти на «Выживалити» столкнулись с психологическими ловушками и жесткими физическими испытаниями.
Как пишут в пресс-службе телеканала, каждый игрок оказался на грани своих возможностей и вынужден был сам себя спросить на что он готов ради победы. Тот, кто дойдет до финала, получит выигрыш — 10 миллионов рублей.
Степан Меньщиков уже рассказал свои первые впечатления от проекта. Шоумен запомнился как один из первых участников «Дома-2». Там он строил любовь с Викторией Боней и Аленой Водонаевой, а помимо этого развлекал ведущих своим эксцентричным поведением. Позднее он снимался проектах «Звезды меняют профессию» и «Давай поженимся».
— Меня поразили условия жизни в лагере: мы спали на досках с вонючими матрасами, на кроватях с вытянутой панцирной сеткой. В бараках со мхом и плесенью, как будто попали на гниющие остатки курорта. Я все время ждал, когда мы в дохлой лошади будем спать, как Леонардо Ди Каприо, — не скрывает эмоций участник шоу из Екатеринбурга.
Степан Меньщиков был в шоке от условий на проекте. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!».
По его словам, проект стал самым экстремальным «тренингом» на его памяти. А вот девушки, Дарья Новикова и Анна Грохова, наоборот остались в восторге. Победительница «Пацанок» и вовсе считает, что шоу стало одним из лучших событий в ее жизни.