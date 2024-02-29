Волгоградцев предупредили об изменении правил вывоза детей за рубеж

Как сообщает пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области, несовершеннолетним, выезжающим за пределы РФ по свидетельству о рождении, нужно иметь в нем отметку о гражданстве. Эти новшества действуют по Указу Президента РФ от 22 ноября 2023 года.