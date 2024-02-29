Волгоградцев предупредили об изменении правил вывоза детей за рубеж

Они касаются детей, имеющих загранпаспорт.
Как сообщает пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области, несовершеннолетним, выезжающим за пределы РФ по свидетельству о рождении, нужно иметь в нем отметку о гражданстве. Эти новшества действуют по Указу Президента РФ от 22 ноября 2023 года.
Наличие гражданства РФ у детей до 14 лет удостоверяется при выезде за рубеж по свидетельству о рождении одним из следующих документов:
— отметкой в свидетельстве о рождении, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации, проставленной должностным лицом органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации, и печатью этого органа;
— свидетельством о приобретении гражданства Российской Федерации по рождению;
— документом, выданным полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации, проставленной должностным лицом органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации, и печатью этого органа;
— паспортом гражданина Российской Федерации, в том числе удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, дипломатическим паспортом, служебным паспортом, его родителей, при условии, что в эти документы внесены сведения о детях, которые заверены подписью должностного лица и печатью органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации.
Для проставления соответствующих отметок обращаться следует в территориальные органы МВД РФ или консульские и дипломатические представительства Российской Федерации.