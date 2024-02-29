Разрез «Распадский» получил 10 новых карьерных самосвалов БелАЗ

Эти модели самосвалов транспортникам предприятия уже знакомы. По договору с угольщиками завод-изготовитель постоянно вносит в конструкцию машин изменения — усиливает рамы, доводит гидросистему, устанавливает более совершенные системы пожаротушения. Всего за четыре года предприятия открытой добычи Распадской угольной компании получили более 50 единиц новой техники — карьерных самосвалов, экскаваторов, бульдозеров, фронтальных погрузчиков, грейдеров и вахтовок для перевозки работников.