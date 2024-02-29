Разрез «Распадский» получил 10 новых карьерных самосвалов БелАЗ

На предприятиях Распадской угольной компании (РУК) продолжается программа технического обновления. Согласно ей парк техники разреза «Распадский» за 2024 год пополнится 20 новыми карьерными самосвалами.
В первой партии прибыли пять БелАЗ-75306 грузоподъёмностью в 220 тонн, два 130-тонных БелАЗ-75131 и три 90-тонных БелАЗ-75585. Машины приезжают с завода по железной дороге в разобранном виде. После разгрузки отдельные элементы доставляют автотранспортом на монтажную площадку разреза для сборки.
Эти модели самосвалов транспортникам предприятия уже знакомы. По договору с угольщиками завод-изготовитель постоянно вносит в конструкцию машин изменения — усиливает рамы, доводит гидросистему, устанавливает более совершенные системы пожаротушения. Всего за четыре года предприятия открытой добычи Распадской угольной компании получили более 50 единиц новой техники — карьерных самосвалов, экскаваторов, бульдозеров, фронтальных погрузчиков, грейдеров и вахтовок для перевозки работников.
Обновление автопарка позволит горнякам стабильно выполнять производственные планы за счет сокращения аварийных простоев техники. Помимо роста производительности, также повышается безопасность работ, улучшаются условия труда персонала. Самосвалы оснащены системой позиционирования, программой контроля усталости водителя, камерами кругового обзора.
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